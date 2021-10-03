Başakşehir'den Türk sanat müziği nağmeleri yükseldi - Haberler
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Başakşehir'den Türk sanat müziği nağmeleri yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başakşehir'den Türk sanat müziği nağmeleri yükseldi

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gölet'ten Nağmeler Konseri'nde Bahçeşehir Musiki Derneği Korosu, vatandaşlara renkli bir akşam yaşattı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gölet'ten Nağmeler Konseri'nde Bahçeşehir Musiki Derneği Korosu, vatandaşlara renkli bir akşam yaşattı. Koronun seslendirdiği Türk sanat müziği eserleriyle ise kulakların pası silindiği belirtildi.

Bahçeşehir Gölet'teki Göletten Nağmeler Konseri'nin soğuk havaya rağmen Başakşehir'de oturan müzikseverlerden ilgi gördüğü ifade edildi. Şef Cengizhan Sönmez'in yönettiği konsere sanat müziği sanatçısı Ayşen Birgör, konuk sanatçı olarak katıldı.

10 ESER SESLENDİRİLDİ

'Bir İhtimal Daha Var', 'Benim Güzel Manolyam' gibi 20 eserin seslendirildiği konserde konuklar, zaman zaman şarkılara eşlik etti. Bahçeşehir Musiki Derneği Korosu, 23 yıldır sürdürdükleri ve yılda iki ya da üç konserle taçlandırdıkları Türk sanat müziği çalışmalarının meyvelerini seyircinin alkışlarıyla aldı.


Başakşehir'den Türk sanat müziği nağmeleri yükseldi

Başakşehir'den Türk sanat müziği nağmeleri yükseldi

Başakşehir'den Türk sanat müziği nağmeleri yükseldi

Başakşehir'den Türk sanat müziği nağmeleri yükseldi

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