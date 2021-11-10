Başakşehir'deki 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Başakşehir'deki 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Başakşehir'deki 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 9 araç hasar gördü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 9 araç hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Stadı Yolu Caddesi'nde aynı istikamete seyir halindeki 6 araç birbirine çarptı.

Aynı saatlerde kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 50 metre ileride ise 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazalar nedeniyle TEM otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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