Başakşehir'de vatandaşlara sosyal konut müjdesi
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Başakşehir'de vatandaşlara sosyal konut müjdesi

Başakşehir'de vatandaşlara sosyal konut müjdesi Başakşehir'in sosyal konut projesi "Yuvam Bahçeşehir Evleri" lansmanla tanıtıldı Başakşehir Belediyesi'nin "Herkes için konut, herkes için mutlu bir yuva" hedefiyle yola çıktığı sosyal konut projesi olan 'Yuvam Bahçeşehir Evleri'...

14.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:56

Başakşehir'de vatandaşlara sosyal konut müjdesi

Başakşehir'in sosyal konut projesi "Yuvam Bahçeşehir Evleri" lansmanla tanıtıldı

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi'nin "Herkes için konut, herkes için mutlu bir yuva" hedefiyle yola çıktığı sosyal konut projesi olan 'Yuvam Bahçeşehir Evleri' düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Proje sayesinde dar gelirli vatandaşlar, 120 aya kadar 2 bin 700 TL'den başlayan taksit imkanları ile daire sahibi olabilecek.

Yuvam Bahçeşehir Evleri tanıtım programına, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Akar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pamuk ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından tanıtım filmi davetlilere izletildi. Projenin ilk etabı 752 konut ve 16 mağazadan oluşuyor. Günün 24 saati güvenlik, açık-kapalı otopark, spor salonu, sosyal alanları ve eşsiz çevre düzenlemesiyle dikkat çeken Yuvam Bahçeşehir Evleri, çevresindeki alışveriş merkezleri, camiler, eğitim kurumları, üniversiteler ve hastaneler ile hayatın tam merkezinde yer alıyor.

2+1 ve 3+1 olmak üzere farklı planlara sahip daire seçeneklerine sahip Yuvam Bahçeşehir Evleri, 344 bin TL'den başlayan fiyatları, 0,64 vade oranı, yüzde 5 peşinat ve 120 aya kadar 2 bin 700 TL'den başlayan taksit imkanları ile satışa sunulacak. Modern yaşam alanları ile çocuklar için güvenli bir ortam ve huzur dolu bir yaşam hayali sunan sosyal konut projesi Bahçeşehir'in en merkezi noktasında yükselecek. Rahat ve kolay ulaşımı, kendisine ait korusu ve yeşil alanları, eşsiz göl manzarası ve spor alanlarının yanı sıra ticari alanları ile de sakinlerine sadece bir ev değil yeni bir yaşamın anahtarını sunması planlanıyor.

"Amacımız düşük gelirli insanlarında konut sahibi olması"

Hem deprem izolatörlü konut hem de sosyal konut projelerine devam edeceğini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " Daha önce sizlerin aracılığıyla Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü binalarının duyurusunu yapmıştım. O gururu yaşadım. İnşallah devamı da gelir. Başakşehir arazi yapısı olarak depreme dayanıklı kayalık bölge bu yönüyle ön plana çıkıyor. Modern kentleşme az önce bahsettiğimiz depreme dayanıklı bina üretilmesi ise yaşanmak için tercih edilen bir ilçe. Bugünde sosyal konut projemizin tanıtımını yapıyoruz. Yuvam Bahçeşehir Evleri içerisinde insanların dinlenebileceği farklı alanlar şehir içerisinde insanların rahatlıkla alabileceği rakamlardadır. Amacımız düşük gelirli insanlarında konut sahibi olması. Bizler bu imkanları onlara sunuyoruz. Proje ile tüm bilgileri vatandaşlar yuvam bahçeşehir evleri internet sitesinden bulabilir. Soru sorabilecekleri her şeyin cevabı orada. Hem inovasyon içerikli hem sosyal içerikli konutlar yapmaya devam edeceğiz. Amacımız Cumhurbaşkanımızın söylediği sosyal konut çalışmalarına dikkat etmek. Amacımız daha fazla insanımızı şehir kalitesine uygun evlerde yaşatmak" dedi.

Başakşehir'de vatandaşlara sosyal konut müjdesi

Kaynak: İHA

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