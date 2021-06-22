Son dakika! Başakşehir'de silahlı bir grup, restoranı kurşun yağdırdı: 1 yaralı
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Son dakika! Başakşehir'de silahlı bir grup, restoranı kurşun yağdırdı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Başakşehir'de silahlı bir grup, restoranı kurşun yağdırdı: 1 yaralı Başakşehir'de gece saatlerinde otomobil ile bir restoranın önüne gelen silahlı kişi yada kişiler, restoranı kurşun yağmuruna tuttu.

Başakşehir'de silahlı bir grup, restoranı kurşun yağdırdı: 1 yaralı

İSTANBUL - Başakşehir'de gece saatlerinde otomobil ile bir restoranın önüne gelen silahlı kişi yada kişiler, restoranı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı sonrası 1 kişi yaralanırken silahlı şahıslar kayıplara karıştı.

Olay, saat 22: 40 sıralarında Başakşehir 1.Kısım Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. Alınan bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil ile restoranın önüne gelen silahlı kişi yada kişiler tarafından restoran kurşun yağmuruna tutuldu. İddiaya restoran içerisinde bulunan silahlı kişiler de saldırıya karşılık verdi. Silahlı çatışma sonrası restoran içerisindeki Haydar D. Yaralanırken otomobil ile gelen silahlı şahıslar olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

Ortalık savaş alanına döndü, onlarca kovan bulundu

Yaşanan çatışma sonucu çevrede bulunan işyerlerine de onlarca kurşun isabet etti. Korku ve panik yaşayan iş yeri sahipleri olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri restoran ve çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika! Başakşehir'de silahlı bir grup, restoranı kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika! Başakşehir'de silahlı bir grup, restoranı kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika! Başakşehir'de silahlı bir grup, restoranı kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika! Başakşehir'de silahlı bir grup, restoranı kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika! Başakşehir'de silahlı bir grup, restoranı kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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