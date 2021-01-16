Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı
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Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı

16.01.2021 18:22 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:27
Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı kuzey ilçelerinde başladı.

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı kuzey ilçelerinde başladı. Kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Başakşehir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Atatürk Havalimanı istikameti Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 07 AEH 253 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yara almazken otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Kaza yerine çağrılan çekici ile otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

 


- İstanbul
Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı
Başakşehir'de otomobil bariyerlere çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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