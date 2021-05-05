İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE OTOBÜSTE YANGIN
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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE OTOBÜSTE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de içinde yolcu olmadığı öğrenilen İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste yangın çıktı.

Başakşehir'de içinde yolcu olmadığı öğrenilen İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste yangın çıktı. Yangın, otobüs şoförü ve yoldan geçen bir vidanjör sürücüsünün müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Rıfat Ilgaz Caddesi'nde meydana geldi. Arnavutköy'deki garaja götürülen ve içinde yolcu olmayan 34 GA 8527 plakalı İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüs, Kayaşehir mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför Hüseyin Çakır, otobüsü yol kenarında durdurdu. Çakır, yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Bu sırada yoldan geçen özel bir firmaya ait vidanjör sürücüsü, vidanjörle yangına müdahale ederek söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi.

'YANGIN TÜPÜ İLE MÜDAHALE ETTİM"

Yanan otobüsün şoförü Hüseyin Çakır, 'Seferi bitirdim. Garaja gidiyordum. Birden otobüsün arkasından dumanlar gördüm. Aracı sağa çekerek yangın tüpü ile yangını söndürdüm. Yoldan geçen vidanjörden su takviyesi alarak yangını söndürerek, aracımızı tamamen güvenlik altına aldık" dedi.

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE OTOBÜSTE YANGIN
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE OTOBÜSTE YANGIN
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE OTOBÜSTE YANGIN
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE OTOBÜSTE YANGIN
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE OTOBÜSTE YANGIN
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE OTOBÜSTE YANGIN
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE OTOBÜSTE YANGIN
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE OTOBÜSTE YANGIN
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE OTOBÜSTE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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