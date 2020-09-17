Başakşehir'de okullar eğitime hazırlanıyor
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Başakşehir'de okullar eğitime hazırlanıyor

Başakşehir Belediyesi, 21 Eylül'de kapılarını öğrencilere açacak olan okullarda bugünlerde hummalı bir çalışma yürütüyor.

Başakşehir'de okullar eğitime hazırlanıyor
17.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:03

Başakşehir Belediyesi, 21 Eylül'de kapılarını öğrencilere açacak olan okullarda bugünlerde hummalı bir çalışma yürütüyor. Öğrenci ve öğretmenlerin sağlığı için okullar dezenfekte ediliyor.

Başakşehir Belediyesi, uzun bir aradan sonra eğitim ve öğretimin başlayacağı okullarda Covid-19 başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı dezenfeksiyon işlemleri yapmaya başladı. Çalışmalar kapsamında ilk etapta ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kullanacağı alanlar hijyenik hale getiriliyor.

İnsan sağlığına zararsız ürünler kullanılıyor

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel tulumlarını giyerek insana zararsız alkollü dezenfektanlarla sıralardan oyun gruplarına, tuvalet ve camlardan duvarlara kadar öğrencilerin kullanacağı tüm alanları dezenfekte ediyor.

Dezenfeksiyon çalışmaları devam edecek

Sağlık İşleri Müdürlüğü Şefi Eyüp Şaş, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü'nün bildirdiği tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılacağını belirterek, dezenfeksiyon çalışmalarının periyodik olarak ilçe genelindeki okullarda devam edeceğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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