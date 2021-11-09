Başakşehir'de metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyayı salladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi.

YANSIMASINA KAFA ATAN KEÇİ ASANSÖR CAMINI KIRDI

İstanbul Başakşehir'deki M9 Ziya Gökalp Metro İstasyonu'nda asansörün camında kendi yansımasını gören bir keçinin, cama kafa atarak kırdığı ve bölgeden uzaklaştığı görüntüleri hesabından paylaşan Olgun, olayı da takipçilerine esprili bir dille aktardı.

Ongun attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı;

"Keçi Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına?

Metromuzun asansör camı, kendi yansımasına kafa atan huysuz bir keçi tarafından kırılmıştır.

M9 Ziya Gökalp Metro İstasyonu/ Başakşehir"

İşte o paylaşım;

İBB GÖREVLİLERİ CAMI KIRANI ARARKEN BU GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI

Başakşehir Ziya Gökalp Metro İstasyonu'nun asansörünün camı kırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri, camı kıranı tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüler şaşkına çevirdi. Camı kıranın bir keçi olduğu ortaya çıktı.

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