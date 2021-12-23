BAŞAKŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI KAZAYI GETİRDİ; OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI KAZAYI GETİRDİ; OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de, kar yağışının etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu.

BAŞAKŞEHİR'de, kar yağışının etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kayabaşı Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu kesimde, 54 B 5991 plakalı otomobili ile bulvar üzerinde giden kadın, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, şarampole düştü. Yaklaşık 10 metre aşağıya sürüklenen otomobilden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkarak babasını aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan kadın, babası gelene kadar üşümemesi için itfaiye aracında bekletildi. Daha sonra sürücü, kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye götürüldü. Şarampole düşen otomobilde hafif hasar oluştu.

BAŞAKŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI KAZAYI GETİRDİ; OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

BAŞAKŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI KAZAYI GETİRDİ; OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

BAŞAKŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI KAZAYI GETİRDİ; OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

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