Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi (1)

Başakşehir'de TIR devrildi. TIR'ın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir Masko Sanayi Sitesi 6. Kapı girişinde TIR devrildi. Edinilen bilgiye göre dorsesindeki aşırı yük olan TIR önce yan yattı. TIR bir anda devrilirken, şoför kazayı hafif yaralarla atlattı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın kaldırılma çalışmaları devam ediyor. TIR'ın devrilme anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı