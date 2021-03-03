Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi (1)
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Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi (1)

03.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:30
Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi (1)

Başakşehir'de TIR devrildi.

Başakşehir'de TIR devrildi. TIR'ın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Başakşehir Masko Sanayi Sitesi 6. Kapı girişinde TIR devrildi. Edinilen bilgiye göre dorsesindeki aşırı yük olan TIR önce yan yattı. TIR bir anda devrilirken, şoför kazayı hafif yaralarla atlattı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın kaldırılma çalışmaları devam ediyor. TIR'ın devrilme anları da güvenlik kamerasına yansıdı. 

 


Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi (1)
Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi (1)
Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi (1)
Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi (1)
Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi (1)
Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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