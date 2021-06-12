Başakşehir'de 16 yaşındaki kıza pitbulllar saldırdı
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Başakşehir'de 16 yaşındaki kıza pitbulllar saldırdı

Başakşehir'de 16 yaşındaki kıza pitbulllar saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de komşusuna şarj aleti almaya giden 16 yaşındaki genç kıza, pitbull cinsi iki köpek saldırdı.

Başakşehir'de komşusuna şarj aleti almaya giden 16 yaşındaki genç kıza, pitbull cinsi iki köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç kızın vücuduna 56 adet dikiş atıldı. Köpeklerin genç kıza saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Şahintepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mine Dönmez evinin bulunduğu sokaktan çıktı ve yan sokaktaki komşusundan şarj aleti almaya gitti. Genç kıza başka bir komşusunun pitbull cinsi iki köpeği saldırdı. Köpeklerin saldırısından mahallelinin yardımıyla kurtarılan genç kız Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralar oluşan genç kıza 56 dikiş atıldı. Köpeklerin 16 yaşındaki Mine Dönmez'e saldırdığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Köpekler Rehabite Merkezine götürüldü

Saldırı sonrasında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile çevreye zarar veren iki pitbull cinsi köpek çevre güvenliği alındıktan sonra, sakinleştirilerek sahibi Zeynep Bestan'ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabite Merkezine götürüldü.

"Kızın durumu perişan"

Köpek seslerini duyup dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini Mikail Akgün, "Hemen köpeğe koştum. Köpeklerin azgın olduğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu olmasaydı köpekler kızı öldürürdü. Kızın durumu perişan. Günde iki sefer pansumana gidiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Başakşehir'de 16 yaşındaki kıza pitbulllar saldırdı
Başakşehir'de 16 yaşındaki kıza pitbulllar saldırdı
Başakşehir'de 16 yaşındaki kıza pitbulllar saldırdı
Başakşehir'de 16 yaşındaki kıza pitbulllar saldırdı
Başakşehir'de 16 yaşındaki kıza pitbulllar saldırdı
Başakşehir'de 16 yaşındaki kıza pitbulllar saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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