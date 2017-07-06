Başakşehir: Cengiz Ünder İçin Manchester City ile Henüz Anlaşamadık
Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder'i isteyen Manchester City ile henüz bir anlaşma yapılmadığını açıkladı.
Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Cengiz Ünder için İngiliz devi Manchester City'nin yetkilileri bugün İstanbul'a geldi.
BAŞKAN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞTÜLER
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde Başkan Göksel Gümüşdağ ile fikir alış-verişlerinde bulunan İngiliz yetkililer, Cengiz'in transferi için teklifte bulundu. Görüşmede Cengiz Ünder'in menajeri Ömer Uzun da yer aldı.
Daha sonra kulüp tesislerinden çıkan yetkililer, hiçbir açıklamada bulunmadı.
Başakşehir Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:
"ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTIR"
Kulüp yönetim kurulu üyelerimiz ile İngiltere'nin Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder'in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır.