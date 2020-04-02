Başakşehir Belediyesi sağlık çalışanlarının yanında Başakşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına hediye paketi dağıtıldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına hediye paketi dağıtıldı.

Başakşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadelede vatandaşların sağlığı için, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarını unutmadı. Başakşehir Belediyesi ekipleri, Başakşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline hediye paketi dağıtarak bu zor günlerde özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının yanında olduğunu gösterdi. Sağlık çalışanları, termos, el kremi, kahve, meyve suyu ve atıştırmalıklardan oluşan anlamlı hediye için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA