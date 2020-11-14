Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, takipçi peşine düştü! RT yapana deprem çantası verecek

Başakşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Twitter hesabını takip edip hem RT hem de arkadaşlarını etiketleyenlere çekilişle deprem çantası vereceğini duyurdu. Belediye Başkanı Kartoğlu'nun deprem çantasını bu şekilde verecek olması tepki çekti.

Başakşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Twitter hesabını takip edenlere çekilişle deprem çantası vereceğini duyurdu.

AK Partili Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Twitter hesabını takip edip retweet yapan ve iki arkadaşını da etiketleyenlere çekilişle verilecek deprem çantası sosyal medyada da tartışma yarattı.

BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

Belediyenin sosyal medya hesabından 12 Kasım'da yapılan paylaşımda "Afetlerle mücadele bilinci artsın diye 100 Deprem Çantası hediye. Yapmanız gereken Yasin Kartoğlu hesabını takip edip, gönderiyi RT yaparak 2 arkadaşınızı etiketlemek. Son katılım 15 Kasım" ifadeleri kullandı.

İBB ARAŞTIRMASINDA 'DEPREM ÇANTASI' DETAYI

İBB'nin İstanbul İstatistik Ofisi'nin, 'İstanbul'da Depremle İlgili Algı ve Tutum Araştırması'nda 'deprem çantası'na da dikkat çekilmişti. 5-7 Kasım tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 72'si deprem çantasına sahip olmadığını söylemişti.

Katılımcıların yüzde 27,9'u deprem çantasına sahip olduğunu belirtmiş, yüzde 72,1'i deprem çantası sahibi olmadığını ifade etmişti. Alt-orta ve alt sosyo-ekonomik gruba ait katılımcıların yüzde 25,6'sı, üst-orta ve üst sosyoekonomik seviyeye sahip katılımcıların yüzde 35,8'inin deprem çantası vardı.