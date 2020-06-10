Başakçı kavgasına 5 tutuklama
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Başakçı kavgasına 5 tutuklama

Adana'da patates tarlasında başak toplayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Başakçı kavgasına 5 tutuklama
10.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:02

Adana'da patates tarlasında başak toplayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedepınarı Mahallesi'ndeki bir patates tarlasında 7 Haziran günü meydana geldi. İddiaya göre, patates hasadın tamamlanmasının ardından Leyla Yetkin (53), Emir Can Yüksel (20), Ozan Uğuryol (42) ve Fırat Yüksek (40) tarlaya başak toplamaya geldi. Bu sırada tarla sahibi de bir taraftan hasat ettiği patatesleri çuvala doldurup kamyona yükletiyordu. 5 şahıs tarla sahibinden izin alarak başak toplamaya başladı. İbrahim Y. (46), Veli G.(32), Çetin G. (27), Hakan Y.(19) ve İbrahim Y.'de (32) tarlaya geldi. Ancak bu şahıslar başak toplamak yerine tarla sahibinin kamyondaki patates çuvallarını almak istedi. Bu duruma karşı çıkan diğer başakçılar "tarla sahibi burada bize başak toplamamıza izi verdi. Ne yapıyorsunuz siz patates çuvallarını alıyorsunuz diye şimdi bizi de tarladan çıkartacak" diyerek onların çuvalları almasını engelledi. Bunun üzerine şahıslar arasında kavga çıktı. Kavga büyüyünce tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Leyla Yetkin (53), Emir Can Yüksel (20), Ozan Uğuryol (42) ve Fırat Yüksek (40) yaralandı. Zanlılar ise tarladan tüfeklerini bile bırakarak kaçtı. Yaralılar ise şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından hemen harekete geçti. Polis zanlıları kısa sürede yakaladı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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