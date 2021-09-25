BAŞAKAY'dan Başakşehirli öğrencilere yangın eğitimi - Haberler
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BAŞAKAY'dan Başakşehirli öğrencilere yangın eğitimi

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BAŞAKAY'dan Başakşehirli öğrencilere yangın eğitimi

Başakşehir Belediyesi'nin afetlere karşı mücadele kapsamında kurduğu BAŞAKAY, 25 Eylül İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle, Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilere temel yangın eğitimi verdi.

Başakşehir Belediyesi'nin afetlere karşı mücadele kapsamında kurduğu BAŞAKAY, 25 Eylül İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle, Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilere temel yangın eğitimi verdi. Başakşehirli 100 öğrenci, BAŞAKAY için gönüllü oldu.

Başakşehir Belediyesi, 25 Eylül İtfaiyecilik Haftası'nda Başakşehirli öğrencilere temel yangın eğitimi verdi. Afetlere karşı mücadele kapsamında kurduğu BAŞAKAY ekipleri tarafından Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitime, Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Koordinatörü İrfan Köpürür de katılarak, BAŞAKAY'ın yeni gönüllülerine rozetlerini taktı.

Başakşehirli 100 genç BAŞAKAY'a katıldı

Okul bahçesindeki eğitimde, BAŞAKAY'ın son zamanlarda meydana gelen sel ve yangınlardaki çalışmalarının yer aldığı videolar gösterildi. Ardından öğrencilere yangın çeşitleri, sebepleri ve söndürme şekillerini içeren temel yangın eğitimi verildi.

Eğitim son aşamasında ise öğrenciler için bir tatbikat yapıldı. Ekipler tarafından güvenli alan oluşturulduktan sonra öğrencilere yangın tüpünün doğru kullanımı anlatıldı. Eğitim sonunda BAŞAKAY'a katılmak için gönüllü olan 100 öğrenciye rozetleri takıldı. - İSTANBUL

BAŞAKAY'dan Başakşehirli öğrencilere yangın eğitimi

BAŞAKAY'dan Başakşehirli öğrencilere yangın eğitimi

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