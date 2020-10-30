Başak Şengül kimdir? Başak Şengül nereli ve kaç yaşında?

Tv haber sunucusu olan Başak Şengül, şuanda CNN'de çalışmaktadır. Peki, Başak Şengül kimdir? Başak Şengül nereli ve kaç yaşında? Başak Şengül evli mi?

41 yaşındaki başarılı TV sunucusu Başak Şengül, İstanbul Üniversitesi mezunudur. Peki, Başak Şengül kimdir? Başak Şengül nereli ve kaç yaşında?

BAŞAK ŞENGÜL KİMDİR?

Başak Şengül, 1979, İstanbul doğumludur. 1979'da İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladıktan sonra gönlünde yatan fakültede, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, lisans eğitimini aldı.

Lise yıllarında aklına düşen[özgün araştırma?] haberci olma isteği üniversite yıllarında net bir karara dönüştü. Sektörde iyi bir okul neresi olabilir? ve Habercilik heyecanı nerede solunabilir? sorularının cevabı ise "CNN Türk"tü. 2000 yılında stajyer olarak adım attığı CNN Türk'te üniversiteden mezuniyeti sonrasında muhabir olarak göreve başladı. 6 yıl muhabirlik yaptı; 2006 yılında CNN Türk'ün Gece Görüşü programını sunmaya başladı. Gece Görüşü 'nde nöbet yaklaşık 3 yıl sürdü, ardından yine CNN Türk'te 6 ay süreyle Farkında mısınız? programını hazırlayıp sundu.

2009 yılı başında yuvadan ayrıldı ve Haber Türk'te spiker olarak görev yaptı. 2009 Eylül itibarıyla yeniden yuvaya döndü. CNN Türk'te gün içi haber kuşaklarında spikerlik görevini sürdürdü. Hafta içi her gün Bugün programının öğlen kuşağını sunmaktadir.