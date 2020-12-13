Başak Sayan, Kohen'e 150 bin TL tazminat ödeyecek
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Başak Sayan, Kohen'e 150 bin TL tazminat ödeyecek

13.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:14
Başak Sayan, Kohen'e 150 bin TL tazminat ödeyecek

Ünlü yazar Azra Kohen, 'Fi' kitabının kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia eden Başak Sayan'a açtığı davayı kazandı. 'Fi'nin Sayan'ın yazdığı "Bağlanma Korkusu"ndan intihal olmadığına karar veren mahkeme, ayrıca Sayan'ın 150 bin liralık manevi tazminatı 3 yıllık faiziyle ünlü yazara ödemesine hükmetti.

& ;Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre; Başak Sayan'ın "Bağlanma Korkusu" kitabı 2011'de yayımlandı. Azra Kohen'in üçlemesinin ilk kitabı "Fi" ise 2013'te çıktı. "Fi", diziye uyarlandı. Başak Sayan dizinin seyirciyle buluşmasından kısa süre sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Fi"de kendi kitabından intihal yapıldığını öne sürdü. Azra Kohen de kitabı yayınlandıktan 4 yıl sonra Başak Sayan'ın kötü niyetli olarak bu iddiayı ortaya attığını öne sürerek 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Azra Kohen, açtığı davada iki kitap arasında intihal olup olmadığının tespitini talep etti. Dilekçede, Kohen'in kitabı 2010 yılından önce yazdığı ve buna ilişkin bilgisayar kayıtlarının incelenmesi istendi.

Kaynak: Snob Magazin

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