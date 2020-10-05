Başak Purut kimdir? Başak Purut kaç yaşında, nereli? Başak Purut sevgilisi kim?
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Başak Purut kimdir? Başak Purut kaç yaşında, nereli? Başak Purut sevgilisi kim?

05.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:10
Başak Purut kimdir? Başak Purut kaç yaşında, nereli? Başak Purut sevgilisi kim?

Avukat olarak görev yapan Başak Purut, Alexandra Arzat ile olan beraberliği nedeniyle gündeme geliyor. 2002 yılında Ekşi Sözlük'e yazar olarak katılan Purut, sözlükte CEO olarak yer alıyor. Peki, Başak Purut sevgilisi Alexandra Arzat kimdir?

Başak Purut, Ekşi Sözlük'te 'kanzuk' adıyla biliniyor. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Purut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda 59saniye'nin yatırımcıları arasındadır. Başak Purut biyografisi...

BAŞAK PURUT KİMDİR?

Purut, 23 Kasım 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sözlük yazarlarının yazmış oldukları içeriklerin, editörler tarafından seçilerek; fotoğraf, video ve GIF desteği ile beraber 2016 yılının Mart ayından itibaren okuyucuyla buluşturulduğu platform olan Ekşi Şeyler'in de kurucusu olan Purut aynı zamanda video paylaşım sitesi 59saniye'nin yöneticisi ve ortağıdır. 2003 yılından bu yana da Purut Avukatlık Bürosu'nun sahibi ve yöneticisidir.

Başak Purut kimdir? Başak Purut kaç yaşında, nereli? Başak Purut sevgilisi kim?

Liseyi Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Purut, üniversitenin ardından Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nde Avrupa Birliği Hukuku üzerine yüksek lisans yaptı. Üniversite sonrasında 2002 yılına dek Tekfenbank'ta hukuk danışmanı olarak çalıştı. 3 Kasım 2002'de Ekşi Sözlük'e "yazar" olarak katılan Purut, 2015 yılının Mayıs ayında site kurucusu Sedat Kapanoğlu'nun ABD'ye taşınmasıyla site yönetiminin başına geçti. Başak Purut, 2012 yılından beri video paylaşım sitesi 59saniye'nin de ortağı ve başkan yardımcısıdır.

Başak Purut kimdir? Başak Purut kaç yaşında, nereli? Başak Purut sevgilisi kim?

2003 yılında Purut Hukuk Bürosu'nu kurarak şirketlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermenin yanı sıra, fikri mülkiyet ve internet konularında da uzmanlaşmaya başladı. 2008 yılında, Blogger'ın Türkiye'den erişiminin engellenmesi sonrasında, maddi ve manevi zarara uğrayan blog yazarlarına bedelsiz olarak hukuki danışmanlık yapmayı teklif etti. Purut, aynı zamanda çeşitli konferans, etkinlik ve TV programına konuşmacı olarak katılmıştır.

Başak Purut, birlikte olduğu Alexandra Arzat ile evlenme kararı aldığını sosyal medyadan duyurdu.

Başak Purut kimdir? Başak Purut kaç yaşında, nereli? Başak Purut sevgilisi kim?

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