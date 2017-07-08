Başak Koleji Vedic Matematik Eğitimleri Tamamlandı

Aydın Özel Başak Koleji tarafından Kuşadası'nda düzenlenen Tales Matematik Müzesi Vedic Matematik Eğitmen Eğitimi Seminer Günleri 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında başarı ile tamamlandı.



Tales Matematik Müzesi Müdürü Ahmet Akyol sunumuyla gerçekleşen seminer günleri katılımcı eğitmenlerimizin sertifikalarını teslim almaları ile son buldu.



Kuşadası'nda gerçekleşen seminer günlerinden memnun ayrılan katılımcılar etkinlik için yetkililere teşekkür ederek sertifikalarını teslim aldılar. Müze Müdürü AkyolL, yoğun talep üzerine 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak 2. seminer günlerinin katılımcı kayıtlarının devam ettiğini belirtti. - AYDIN