Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin erkek bebekleri olacak

5 sene önce yurt dışında dünyaevine giren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer çifti şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Anne ve baba olmak için gün sayan ikilinin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

44 yaşındaki Başak Dizer'in geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğu ileri sürüldü. Hakkında çıkan hamilelik iddiası için 2. Sayfa programının sunucularına özel açıklama yapan Dizer, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi.

ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre, ünlü çiftin erkek bebeği olacak.

NURTEN TATLITUĞ: MUTLULUĞUMU KELİMELERE DÖKEMİYORUM

Torun heyecanı yaşayan anne Nurten Tatlıtuğ ise programa telefonla bağlanarak yaşadığı heyecanını anlattı. Torunu olacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Nurten Tatlıtuğ, "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Allah analı babalı büyütsün. Çok özel şekilde haberi verdiler, ondan bahsetmek istemiyorum. Beklenen bir şeydi. Güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ederim. Mutluluk benim için üst düzeyde. Allah eli ayağı düzgün, sağlıklı bir bebek nasip etsin" şeklinde konuştu.

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