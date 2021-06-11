Başak Dizer Tatlıtuğ'dan flaş hamilelik açıklaması
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Başak Dizer Tatlıtuğ'dan flaş hamilelik açıklaması

Başak Dizer Tatlıtuğ'dan flaş hamilelik açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddia edilmişti. Başak Dizer Tatlıtuğ'dan hamilelik iddiasına yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

Mutlu evlilikleri ve kariyerlerindeki başarılarıyla magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında yer alan Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında 'tatlı' bir iddia ortaya atılmıştı.

44 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddia edilmişti.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Başak Dizer Tatlıtuğ, yaptığı açıklamayla hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanladı. Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber" dedi. (Stil Okyanusu)

Başak Dizer Tatlıtuğ'dan flaş hamilelik açıklaması
Başak Dizer Tatlıtuğ'dan flaş hamilelik açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile
Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile
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