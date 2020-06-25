Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımı yapan kişiye ev hapsi HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandıktan, sonra avukatının itirazı üzerine tahliye edilerek ev hapsi cezası verildi.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandıktan, sonra avukatının itirazı üzerine tahliye edilerek ev hapsi cezası verildi.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda kişi destek verirken, paylaşımı yapan kişiye tepki gösterildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. gözaltına alındı. 16 Haziran günü adliyeye sevk edilen V.M. çıkarıldığı Sulh 3. Ceza Hakimliğince 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklandı. V.M.'nin avukatının tutuklama kararına karşı yaptığı itirazı inceleyen Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği, V.M. hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bir gün sonra cezaevinden çıkan V.M. kararla ev hapsinde kalacak.

Kaynak: DHA