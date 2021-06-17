Baş Belası Şahin kimdir? Seçkin Özdemir kim, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin yeni dizisi Baş Belası 20 Haziran Pazar günü başlıyor! Seyirciyle buluşmaya günler kala Baş Belası dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İçinde aşkı, komediyi ve aksiyonu bir arada bulunduran dizi, oyuncu kadrosuyla da ilgi çekeceğe benziyor. Peki, Baş Belası Şahin kimdir? Seçkin Özdemir kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Baş Belası dizisi 20 Haziran Pazar günü başlıyor! Seyirciyle buluşmaya günler kala Baş Belası dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İçinde aşkı, komediyi ve aksiyonu bir arada bulunduran dizi, oyuncu kadrosuyla da ilgi çekeceğe benziyor. Peki, Baş Belası Şahin kimdir? Seçkin Özdemir kim, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

BAŞ BELASI ŞAHİN KİMDİR?

Karizmatik, az konuşan, kendi bildiğinden şaşmayan bir adam. Cinayet Büro'nun başarılı başkomiseri. İşini severek yapıyor, işine karışılmasından hiç hoşlanmıyor. Kız kardeşiyle birlikte bir yetimhanede büyümüş. Bekar, hiç evlenmemiş. Kendisi gibi polis olan kız kardeşinin kaybı Şahin'in hayatının dönüm noktası. Kardeşinin ölümüne sebep olan şebekeyi çökertmek en büyük amacı. Kaybedeceği bir şey yok, gözü pek, korkusuz. Öfkeli, inatçı, çoğunlukla ters ve sert bir yapısı var. Ekibini sevip kolluyor. Sevgisini pek göstermese de hepsini ailesi gibi sahiplenmiş. İpek hariç. Polis olmayan birinin cinayet büroda işi olmadığını düşünüyor Şahin. Kendince haklı sebepleri de var. Rutinlerini seven, alışkanlıklarına bağlı Şahin'in hayatı, İpek'le çalışmak zorunda kalınca alt üst oluyor. Tarzları birbirinden farklı, bakış açıları birbirinden farklı, eğitimleri, statüleri birbirinden farklı bu iki ayrı dünya insanının ortak bir amacı var.

SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981

Kaç yaşında: 40

Nereli: İstanbul, Türkiye

Mesleği: Oyuncu, Sunucu ve DJ

Seçkin Özdemir, 25 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu, sunucu ve DJ'dir.

2000 senesinde Kocaeli'nin bölgesel yabancı müzik radyolarından "Red Fm"de radyo programcılığına başladı. Antalya, İstanbul ve Bodrum'da DJ olarak çalıştı.

2004 Ağustos ayında Number One TV'de televizyon programı sunmaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol aldı ve 2008 yılında Atv'nin "Yaban Gülü" dizisinde "Burak" karakterini oynadı.

Başkent İletişim Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi "Leo" karakterini canlandırdı. Özdemir, "Al Yazmalım" isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynadı. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynadı. 2014 yılı Aralık ayında başlayan "Günahkâr" dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynadı. 2015 yılında başlayan ''Racon: Ailem İçin" dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir ve Barış Arduç ile kamera karşısına geçti. Dizi reyting düşüklüğü nedeniyle yayından kaldırıldı. 2015 yılında Show TV'de "Acı Aşk" başlıklı diziye başladı. Dizi, 13 Mart 2016'da 13'üncü bölümde ekranlara veda etti. Star TV'nin fenomen dizisi "Kiralık Aşk"ın ikinci sezonunda "Pamir Marden" karakteriyle ekranlara geri döndü.

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