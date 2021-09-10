Baş Belası neden final, neden bitiyor? Baş Belası niye final yapıyor? Baş Belası neden final, açıklama geldi mi?

Ekranların beğenilen dizisi Baş Belası final mi yapıyor merak ediliyor. ATV yayın akışına göre Baş Belası bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Baş Belası izleyicileri dizi final mi yapacak, dizi bitiyor mu araştırıyor. Peki, Baş Belası final mi yapıyor? Baş Belası sezon finali mi, tamamen mi bitecek? Baş Belası bitiyor mu? İşte tüm detaylar...

BAŞ BELASI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bugün 10 Eylül Cuma günü final bölümü ile ekranlara geliyor.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şahin için hazırlık

#Başbelası final bölümüyle atv'de devam ediyor" Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Buna göre dizi bugün final bölümü ile ekranlara gelecektir. Dizi sezon finali yapmayacak, tamamen final olacak.

BAŞ BELASI NEDEN FİNAL YAPIYOR? NEDEN BİTİYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Baş Belası bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi bugün final yapacak. Baş Belası neden final yapıyor resmi bir açıklama gelmedi.

BAŞ BELASI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Şahin'i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!"

Aynalı cinayetler devam etmektedir. Katilin mesajlarının Şahin'i hedef aldığını düşünen İpek, olayın altında yatan sebebi bulmaya çalışırken katil Şahin'le iletişim kurar. Ekibe ve İpek'e haber vermeden katille buluşmaya giden Şahin içindeki karanlıkla sınanacağı bir sahnenin ortasında bulur kendini. Aynalı Katil, Şahin'e yıllarca peşinden koştuğu, kız kardeşini ondan koparan Bey'i sunar. Şahin, Bey'le birlikte Aynalı Katil'in elinde tutsakken İpek ve ekibi Şahin'i bulmak için canla başla uğraşmaktadır. İpek sonunda katilin kimliğini tespit ettiğinde bu sefer onu zorlu bir sınav beklemektedir. İpek ve Şahin seri cinayetler işleyen Aynalı Katil'i yakalayabilecek midir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BAŞ BELASI OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu : Mehmet Yağcı

Neşe Baykent : Perihan Aydoğan

Taner Rumeli : Yener Yılmaz

Yılmaz Kunt : Doruk Akkaya

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Mert Yavuzcan : Birol Tüzün

Ergül Miray Şahin : Betül Gülmez

Özgür Cem Tuğluk : Umut Ertek

Eyüp Mert İlkıs : Görkem Gümüşçü Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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