Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 13. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası canlı izleme linki! Final bölümünde neler olacak?

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BAŞ BELASI NE ZAMAN?

Baş Belası hafta içi her Cuma günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Şahin'i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!"

Aynalı cinayetler devam etmektedir. Katilin mesajlarının Şahin'i hedef aldığını düşünen İpek, olayın altında yatan sebebi bulmaya çalışırken katil Şahin'le iletişim kurar. Ekibe ve İpek'e haber vermeden katille buluşmaya giden Şahin içindeki karanlıkla sınanacağı bir sahnenin ortasında bulur kendini. Aynalı Katil, Şahin'e yıllarca peşinden koştuğu, kız kardeşini ondan koparan Bey'i sunar. Şahin, Bey'le birlikte Aynalı Katil'in elinde tutsakken İpek ve ekibi Şahin'i bulmak için canla başla uğraşmaktadır. İpek sonunda katilin kimliğini tespit ettiğinde bu sefer onu zorlu bir sınav beklemektedir. İpek ve Şahin seri cinayetler işleyen Aynalı Katil'i yakalayabilecek midir?

BAŞ BELASI OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu : Mehmet Yağcı

Neşe Baykent : Perihan Aydoğan

Taner Rumeli : Yener Yılmaz

Yılmaz Kunt : Doruk Akkaya

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Mert Yavuzcan : Birol Tüzün

Ergül Miray Şahin : Betül Gülmez

Özgür Cem Tuğluk : Umut Ertek

Eyüp Mert İlkıs : Görkem Gümüşçü

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