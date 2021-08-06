Baş Belası 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Belası 8. bölüm fragmanı izle! Baş Belası son bölümde neler oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Baş Belası bugün 8. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi Baş Belası severler, Baş Belası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Baş Belası 9. bölüm fragmanı! Baş Belası 8. bölüm ful izle! Baş Belası 6. bölüm fragmanı çıktı mı? Baş Belası dizisinin 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı?

Baş Belası 8. bölümünü izleyenler şimdi heyecanla 9. bölüm fragmanını bekliyor! Baş rollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'i gördüğümüz Baş Belası 8. bölümü yine çok heyecanlıydı! Baş Belasıyeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Baş Belası 9. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Baş Belası 8. bölüm fragmanı izle!

BAŞ BELASI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

BAŞ BELASI 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahin ve İpek yakınlaşıyor

Kendini bir cinayet mahallinin ortasında bulan Nazlı, başına aldığı darbenin etkisiyle hiçbir şey hatırlamaz. İpek cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan arkadaşının masumiyetini kanıtlamaya çalışırken Şahin onu geri planda kalmaya ikna eder. Cinayetle suçlanan Nazlı büyük bir korku içindedir. İpek ise arkadaşına gerçeği ortaya çıkaracağına dair söz verir.

Diğer taraftan Doruk, Nermin'e hislerini açıklamaya karar verir. Doruk'un itirafı Nermin'i oldukça şaşırtacaktır. Arkadaşının durumuna üzülen İpek'in moralini düzeltmek isteyen Şahin onu yemeğe çıkarır. Yemekte aralarında geçen sohbet Şahin'le İpek'i birbirine iyice yaklaştırır.

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü :

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs