Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyinde 2 santim baloncuk çıktı
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Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyinde 2 santim baloncuk çıktı

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyinde 2 santim baloncuk çıktı Antalya'nın Alanya ilçesinde Aziz Özer isimli vatandaş baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede, beyindeki kan damarlarında 2 santim büyüklüğünde baloncuk olduğu belirlendi.

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyinde 2 santim baloncuk çıktı
15.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:37

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyinde 2 santim baloncuk çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Aziz Özer isimli vatandaş baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede, beyindeki kan damarlarında 2 santim büyüklüğünde baloncuk olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Özer, sağlığına kavuştu.

Alanya'da yaşayan Aziz Özer isimli bir vatandaş, şiddetli baş ağrısı ve bulantı, kusma şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu beyin anevrizması (beyin kan damarlarında boncuk) olduğu tespit edilen Özer ameliyata alındı. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Seçer ve Beyin, Sinir Hastalıkları Uzmanı Hasan Yetkin tarafından ALKÜ'de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla Özer sağlığına kavuştu.

Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Dr. Seçer, "Tomografisinde beyin kanaması saptandı. Bu kanamanın nedeni beyin damarlarından bir tanesinde baloncuk olabileceği şüphesiyle biz hastamızı hastaneye kabul ettik. Ondan sonra yapılan tomografi anjiyosunun neticesinde sol tarafında beyini besleyen ana damarın dal verdiği yerde yaklaşık 2 santim büyüklüğünde baloncuk dediğimiz bir anevrizma saptadık. Hastamıza gerekli bilgileri verdikten sonra onayları alındı. Daha sonra ameliyatla o baloncuk kapatıldı. Ameliyattan sonra hastamızın hiçbir sorunu olmadı. Birkaç gün yoğun bakımda takip ettik ve bir süre sonra hastamızı servise aldık" dedi.

"Anevrizma ameliyatı açısından hastanemizin donanımı yeterli"

Seçer, "Özellikle ani şiddetli baş ağrısı, fışkırık tarzı kusma, bilinçte kayıp olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması gerekiyor. Bunlar beyin kanamasının belirtisi olabilecek şeyler. Ondan sonraki takiplerde de gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu hastaların takibi artık hastanemizde yapılabilmekte. Bu anevrizma ameliyatı açısından da hastanemizin donanımı yeterli. Hastanemizde ileri tetkik için anjiyo, tomografi anjiyo, MR anjiyo bulunmakta. Bu hastalarımızı hastanemizde rahatlıkla kabul edebileceğiz" diye konuştu.

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyinde 2 santim baloncuk çıktı

Kaynak: İHA

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