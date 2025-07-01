Zafer Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Soral, istifa haberini sosyal medya platformu X'ten yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna aktardı. Bartu Soral kimdir? Bartu Soral Zafer Partisi görevi neydi?

BARTU SORAL KİMDİR?

Lise öğretimini Ankara Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Kanada Saint Mary's Universitesi İşletme Fakültesinden finans alanında lisans, Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden kalkınma ekonomisi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Polat Holding, Koç Holding ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programında (UNDP) çalıştı. Cumhuriyet gazetesinde köşe yazdı. Başkent Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptı. Ekonomi ve siyaset üstüne yedi kitap yazdı.

Halen Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. 1 Temmuz'da bu görevden istifa etti.