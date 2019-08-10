Bartın Üniversitesi'nin uluslararası projesi kabul edildi

10.08.2019 17:37

Bartın Üniversitesi yürütücülüğünde kabul edilen TÜBİTAK projesiyle, İngiltere'nin Aston Üniversitesi ve Nottingham Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek çalıştayda yabancı dil öğreniminde bilişsel ve duyusal faktörler konuşulacak.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin "İngiliz Dili Öğretimi ve Öğreniminde 21. Yüzyıl Dil Öğrencisi Profili Çalıştayı" TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı '2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği' kapsamında kabul edildi. Projeyle; Bartın Üniversitesi koordinatörlüğünde İngiltere'nin Aston Üniversitesi ve Nottingham Üniversitesi iş birliğinde 2 gün sürecek çalıştay ile Bartın Üniversitesi yurt içi ve yurt dışında İngiliz Dili Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarındaki uzman bilim insanlarını Amasra'da bir araya getirecek. Bartın'ın Amasra ilçesinde 18-19 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak olan çalıştayda, verimli yabancı dil öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik görüş alışverişinde bulunulacak.

Bu projenin gerçekleşmesi ile uluslararası ve disiplinlerarası bilgi paylaşımı hızlandırılarak yabancı dil öğretimini daha verimli bir hale getirmek için zemin hazırlanacağını da ifade eden Proje Koordinatörü, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Deniz, "Çalıştaya, yurt içi ve yurt dışında İngiliz Dili Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarındaki uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Dil öğretimini psikolojik temellerle birleştirerek, iki gün boyunca toplamda 10 oturum yapılacak. 20 akademisyenin katılacağı bu çalıştay projesi ile Türkiye'nin farklı üniversitelerinde İngiliz Dili Eğitimi alanında akademik görev alan katılımcıların 21. yüzyıl öğrenci profili özellikleri hakkındaki farkındalığının artırılması, bu profile sahip öğrencilere yabancı dil eğitiminin öğrenci ihtiyaçları ve gelişimine uygun hale getirilerek en verimli şekilde sunulması amaçlanmaktadır." dedi.

Çalıştayla ilgili bilgiler veren Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk ise "Dünya çapında iş, araştırma ve popüler kültür işlerinde çok önemli bir rol oynayan İngilizce, hiç şüphesiz dünyanın en çok kullanılan uluslararası dilidir. Bu nedenle, Türkiye gibi birçok ülkede, eğitim sisteminin her aşamasında kapsamlı bir şekilde öğretilmektedir. Yabancı dil edinimi başarısındaki farklılıkların temel olarak iki alana bağlı olduğunu düşünülmektedir: bilişsel (örneğin; zeka, dil yeteneği ve dil öğrenme stratejileri) ve duyusal (örneğin; yabancı dile yönelik tutum, motivasyon ve kaygı). Bu bağlamda Bartın Üniversitesi koordinatörlüğünde Nottingham Üniversitesi ve Aston Üniversitesi ortaklığında yapılacak olan çalıştay, yabancı dil öğretmen yetiştiricilerine 21. yüzyıl öğrenci profili hakkında detaylı bilgi vererek günümüzde önemli bir yere sahip olan dil öğretimini psikolojik temellere dayandırmayı ve daha etkili dil öğretimi sunmayı amaçlamaktadır." dedi.

Proje kapsamında İngiliz Dili Eğitimi Bölümü öğrencilerinin gelişimine de katkı sunulacağının da altını çizen Şentürk, "Bu akademik yılda ilk defa öğrenci alan Bartın Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü'nde 10 öğrencinin gönüllü katılımıyla da alanlarında ilk kez profesyonel bir bilim ortamını tecrübe etmeleri sağlanacak." diye konuştu.

18-19 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştay için 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren başvuru yapılabilecek. Başvurular 20 Eylül 2019 tarihinde sona erecek olup, sonuçlar ise 1 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Çalıştaya katılmak isteyenler başvurularını "http://wolepinelt.com" internet adresinden yapabilecek ve detaylı bilgileri yine aynı internet sayfasından ulaşabilecek. - BARTIN

Kaynak: İHA