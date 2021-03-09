Bartın Sakatlar Derneğinden Kaya'ya tebrik ziyareti

Bartın Sakatlar Derneği, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yeni Genel Sekreteri Ertan Kaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Dernek Başkanı Ferit Kurlan'a Başkan Yardımcıları Rıza Çilek ve Ahmet Akalın'da eşlik etti.

Genel Sekreter Kaya'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ve başarı dileklerini ileten Kurlan; 3 Mart 1992 yılında meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden şehidinin ölüm yıldönümleri olması nedeniyle taziyede bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı