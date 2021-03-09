Bartın Sakatlar Derneğinden Kaya'ya tebrik ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bartın Sakatlar Derneğinden Kaya'ya tebrik ziyareti

09.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:56
Bartın Sakatlar Derneğinden Kaya'ya tebrik ziyareti

Bartın Sakatlar Derneği, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yeni Genel Sekreteri Ertan Kaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Bartın Sakatlar Derneği, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yeni Genel Sekreteri Ertan Kaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Dernek Başkanı Ferit Kurlan'a Başkan Yardımcıları Rıza Çilek ve Ahmet Akalın'da eşlik etti.

Genel Sekreter Kaya'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ve başarı dileklerini ileten Kurlan; 3 Mart 1992 yılında meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden şehidinin ölüm yıldönümleri olması nedeniyle taziyede bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Pelin Öztekin Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Ünal Karaman Halis Özkahya Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bartın Sakatlar Derneğinden Kaya'ya tebrik ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 15:00:46. #1.14#
title