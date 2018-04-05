Bartın Okul Bahçesinde Geri Manevra Yapan Servis Aracının Altında Kalan Öğrenci Öldü

Okul bahçesinde geri manevra yapan servis aracının altında kalan öğrenci öldü

BARTIN'da, okul bahçesinde geri manevra yapan servis aracının altında kalan özel eğitim sınıfı öğrencisi 9 yaşındaki Emine Çetinbal yaşamını yitirdi.

Kaza saat 16.00 sıralarında, Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Okulda taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri almaya gelen 38 yaşındaki Mustafa Baltacı idaresindeki 74 M 0085 plakalı minibüs, bahçeye girdi. Minibüs geri manevra yaptığı sırada o sırada bahçede oyun oynayan ve okulun 1'inci sınıfında özel eğitim gören Emine Çetinbal'a çarptı. Kazayı gören okul yöneticileri 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Öğrencinin cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Çetinbal'ın öğretmenleri ve sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kazanın ardından servis aracı sürücüsü Mustafa Baltacı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.