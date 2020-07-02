BARTIN Küre Dağları Milli Parkı'ndaki otel, tatilcileri bekliyor
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BARTIN Küre Dağları Milli Parkı'ndaki otel, tatilcileri bekliyor

Küre Dağları Milli Parkı'ndaki otel, tatilcileri bekliyorBARTIN- Kastamonu sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki Ulus ilçesinde, belediye tarafından işletilen Doğa Park Otel, normalleşme sürecinde tatilcileri bekliyor.

02.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:29

Küre Dağları Milli Parkı'ndaki otel, tatilcileri bekliyor

BARTIN- Kastamonu sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki Ulus ilçesinde, belediye tarafından işletilen Doğa Park Otel, normalleşme sürecinde tatilcileri bekliyor. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, çam kokusu ve kuş cıvıltılarıyla uyanmak isteyenleri otellerine davet etti.

Küre Dağları Milli Parkı'nda 3 bin 800 nüfuslu Ulus ilçesinde 30 dönüm arazi üzerine kurulu 36 oda, 80 yatak kapasiteli Doğa Park Otel, pandemi süresinde kapalı kaldı. 2 yıl önce hizmete açılan, içerisinde 700 kişilik salonu ve kapalı yüzme havuzu bulunan otelin normalleşme süreci sonrasında hazırlıkları tamamlandı. Hijyen kurallarının tam olarak uygulandığı otel, milli parkın eşsiz manzarası ile yeşilin her tonunu misafirlerine sunuyor.

Otelin 15 gün önce faaliyete geçtiğini belirten Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "Otelimizin bütün dezenfekte işlemleri tamamlanarak, yeniden hizmete sunduk. Haftada iki gün Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün denetimi gerçekleştiriliyor. Ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde doluluk oranlarımız artacaktır. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kalabileceği bir otel olduğunu söylemek isterim" dedi.

ÇAM KOKUSU VE KUŞ SESİ

Doğa tutkunlarını tatil için davet eden Başkan Uzun, "İlçemiz Küre Dağları Milli Parkı'nın içinde yer aldığı için özellikle Drahna Vadisi, Kemerli Mağarası, Etnografya Müzemiz ile ve tarihi ve turistik ilçemiz Amasra'yı görebilirler. Otelimiz doğa ve deniz turizmine açılan bir kapı aynı zamanda, bunu da turistlerimizin değerlendireceğine inanıyorum. Çam kokusu, kuş sesleriyle uyanmak ve eşsiz yöresel kahvaltısıyla güne başlamak isteyen misafirlerimizi otelimize bekliyoruz" diye konuştu.

BARTIN Küre Dağları Milli Parkı'ndaki otel, tatilcileri bekliyor

Kaynak: DHA

Manşet

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