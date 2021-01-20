Kar yağışı etkili oluyor

Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta kar etkili oldu.

Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta kar etkili oldu.

Bartın'da 5 gündür etkili olan kar yağışı, yaya ve sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 110, kent merkezinde ise 70 santimetre olurken, il genelinde 45 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yola devrilen ağaçları da temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin köy grup yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiğini, şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ekipleri ise hastalara ulaşmak için paletli ambulanslar kullandı. Ekipler, zaman zaman köylerdeki hastalara ulaşmak için bir süre yürümek zorunda kaldı.

Öte yandan, kentte etkili olan kar yağışı, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı ve çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.

Karabük

Karabük'te de gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Sürücüler, yollardaki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde yolun kaygan olması nedeniyle bir dolmuş, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Buz tutan yollarda önlem alan polis ekipleri, bazı yolları trafiğe kapattı.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, Eflani'de 2, Eskipazar'da 3, Ovacık'ta 2 ve Yenice'de 3 olmak üzere 10 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Zonguldak

Kar yağışının en yoğun olduğu Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle 87 köye ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, karla mücadele ve jandarma ekiplerinin, Alaplı ilçesi Belen köyü mevkisinde mahsur kalan vatandaşlara 7 saat süren çalışma sonucu ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler