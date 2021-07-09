Bartın'ın yöresel el işçiliği elbiselere yansıdı
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Bartın'ın yöresel el işçiliği elbiselere yansıdı

Bartın'ın yöresel el işçiliği elbiselere yansıdı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Magazin

BARTIN'da, moda tasarımcısı Özkan Kalafat'ın unutulmaya yüz tutmuş 'oyulgama' el işçiliğini yansıtan 30 parçalık kreasyonu tanıtıldı.

BARTIN'da, moda tasarımcısı Özkan Kalafat'ın unutulmaya yüz tutmuş 'oyulgama' el işçiliğini yansıtan 30 parçalık kreasyonu tanıtıldı. Manken Ece Gürsel'in de yer aldığı defilede, kıyafetler beğeni gördü.

Moda tasarımcısı Özkan Kalafat'ın, Bartın'ın unutulmaya yüz tutmuş 'oyulgama' el işçiliğini yansıtan 30 parçalık kreasyonu için bir otelin bahçesinde defile düzenlendi. El işçiliği kullanılan elbiseler defileye katılan misafirlerin beğenisine sunuldu. Defilede mankenler Ece Gürsel, Zeliha Çal, Türkan Geyik, Derya Ekşioğlu, Seviye İkbal Tulgar, Simge Ünal, Nazlıcan Erden, Melisa Aslan, Elif Tokgöz, Jenya Krivaenko ve Leena Shindondola kıyafetleri tanıttı. Gecede dans gösterileri de yapılırken, manken Ece Gürsel şarkı da söyledi.

 


Bartın'ın yöresel el işçiliği elbiselere yansıdı
Bartın'ın yöresel el işçiliği elbiselere yansıdı
Bartın'ın yöresel el işçiliği elbiselere yansıdı
Bartın'ın yöresel el işçiliği elbiselere yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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