Bartın'ın neyi meşhur? Bartın'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bartın'ın nesi meşhur?
Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Bartın'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Bartın'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Bartın'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Bartın'ın en meşhur yemekleri, Bartın'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Bartın'ın neyi meşhurdur, Bartın'ın nesi meşhur? Bartın'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?
BARTIN'IN NEYİ MEŞHUR?
Bartın ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Pum Pum Çorbası
- Unlu İspit Çorbası
- Bartın Tatlı Böreği
- Bal Kabağı Böreği
- Kabak Burması
- Amasra Salatası
- Kırk Katlı Börek
- Şap Köfte
Bartın'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.