Bartın'ın neyi meşhur? Bartın'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bartın'ın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Bartın'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Bartın'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Bartın'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Bartın'ın en meşhur yemekleri, Bartın'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Bartın'ın neyi meşhurdur, Bartın'ın nesi meşhur? Bartın'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

BARTIN'IN NEYİ MEŞHUR?

Bartın ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pum Pum Çorbası

Unlu İspit Çorbası

Bartın Tatlı Böreği

Bal Kabağı Böreği

Kabak Burması

Amasra Salatası

Kırk Katlı Börek

Şap Köfte

Bartın'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.