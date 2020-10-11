Bartın?da tarihi köprü 116 yıldır ayakta

BARTIN'ın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesindeki koruma altına alınan Yenihan Köprüsü 116 yıldır ayakta kalmayı başardı.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesindeki koruma altına alınan Yenihan Köprüsü 116 yıldır ayakta kalmayı başardı. 5 kemerli köprünün görünüş olarak çok güzel olduğunu söyleyen vatandaşlar, köprünün büyük sellerde bile zarar görmediğini belirtti.

Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa Beldesi'ne 2 kilometre uzaklıktaki Yenihan Mahallesi'nde bulunan ve Çubuklu deresi üzerine 116 yıl önce yapılan 5 kemerli kesme taştan inşa edilen köprü, 1980 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınarak, kültürel miras olarak tescillendi. Köprünün üzerinde kitabe bulunurken, 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki köprü sadece yaya geçişleri için kullanılıyor. Tarihi köprü yıllarca dere yatağının yükselmesiyle oluşan sel felaketlerinde ayakta kalmayı başardı.

Köyde yaşayan İsmail Üngördü (35), köprünün görünüş açısından çok güzel olduğunu söyleyerek, 'Tarih boyunca bu dere çoğu kez taştı ama köprüye bir şey olmadı. Köprü yapımında kullanılan taşlar da çok büyük ve özenle kesilmiş. İnsan bazen düşünüyor, bu kadar taşı nasıl taşımışlar. Bu köprü bizim için çok önemli. Buranın herkes tarafından görülmesini istiyoruz. Turizme kazandırılırsa, çok memnun oluruz' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR