Son dakika haber! Selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı
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Son dakika haber! Selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bartın'ın Ulus ilçesinde, selden en çok etkilenen Zafer köyünde ağır hasar gören evlerin kontrollü yıkımına başlandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, selden en çok etkilenen Zafer köyünde ağır hasar gören evlerin kontrollü yıkımına başlandı.

Kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen selin ardından hızla bölgeye ulaşan DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, köyde yoğun çalışma yürütüyor.

Suların taşıdığı kaya parçaları ve molozlar kaldırılırken, ağır hasar gören binaların da yıkımına başlandı.

Fabrika yanında derenin taşması sonucu alt katı tamamen yıkılan 2 katlı ev, iş makineleri yardımıyla kontrollü şekilde tamamen yıkıldı.

Çalışmalar sırasında kolluk kuvvetleri de güvenlik tedbiri aldı.

Ev sahiplerinin sel felaketinin yaşandığı sırada İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Ağır hasar gören evlerin yıkımına devam edilecek.

Son dakika haber! Selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı
Son dakika haber! Selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı
Son dakika haber! Selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı
Son dakika haber! Selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı
Son dakika haber! Selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı
Son dakika haber! Selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı
Son dakika haber! Selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı
Son dakika haber! Selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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