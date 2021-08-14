Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları yeniden başladı
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Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları yeniden başladı

Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları yeniden başladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Zafer ile Akörensöküler köyleri arasında sürdürülen çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra askeri personel de destek veriyor.

Kadının kaybolduğu evin çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçaları ile molozların altını titizlikle kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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