Bartın'da sel mağdurları yaşadıklarını unutamıyor
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Bartın'da sel mağdurları yaşadıklarını unutamıyor

Bartın'da sel mağdurları yaşadıklarını unutamıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selden en fazla zarar gören Kumluca beldesine bağlı Zafer köyündeki vatandaşlar, yaşadıklarını unutamıyor.

ÖMER FARUK CEBECİ-SELİM BOSTANCI - Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selden en fazla zarar gören Kumluca beldesine bağlı Zafer köyündeki vatandaşlar, yaşadıklarını unutamıyor.

Köyde kardeşiyle market işleten Aydın Güneş (37), gece saatlerinde yağmur yağmaya başladığında sokağa çıktıklarını anlattı.

Köyün iki yakasını birbirine bağlayan ana köprünün üzerinden sel sularının geçtiğine şahitlik ettiğini belirten Güneş, "Tekrar geldik, arabalarımızı çektik. Eve çıkıp aşağıya indiğimizde su caddeden 2 metre yükseklikte akıyordu. Eve çıkıp balkonlardan izledik. Buna da şükür, Allah bundan aşağı etmesin." diye konuştu.

Güneş, market ve depodaki ürünlerin su altında kaldığını ve kullanılamaz hale geldiğini dile getirerek, "Bir marketimiz, depomuz vardı. Su seviyesi bir adam boyuna kadar çıktı. Yaklaşık iki metrelik bir su geçişi oldu. Yapacak bir şeyimiz yok. Devletimiz sağ olsun." dedi.

Bölgeyi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere devlet büyüklerinin kendileriyle yakından ilgilendiğine değinen Güneş, sağlanan destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.

"Çocuklarla helalleşmeye başladık"

Zafer köyünde lokantacılık yapan Haşim Avcı (60) da büyük bir afete uğradıklarını söyledi.

"Ölümle baş başa kaldık" diyen Avcı, gece saatlerinde büyük bir gürültü koptuğunu ardından selin geldiğini anlattı.

Selde sürüklenen bir kamyonun evlerine çarptığını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Yarım saat sürdü. Yaklaşık 50 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. Çok büyük bir afet oldu. En çok etkilenen yer burasıydı. Kamyon çarptığında ev sallandı, 'Tamam gidiyoruz.' dedik. Allah'la baş başa kaldık. Üçüncü kata kadar çıktık, su dakikada 2 metre yükseliyordu. Çocuklarla helalleşmeye başladık. Zararımız çok fakat canımız kurtuldu, buna şükrediyoruz."

Avcı, köyün selin neden olduğu tahribattan temizlenmesi için bölgeye gelen devlet büyüklerine ve ekiplere de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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