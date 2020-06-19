Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldü Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldüBARTIN'ın Hasankadı Beldesi'ne bağlı Özbaşı, Eyüpoğlu ve Aşağıdere köyündeki derelerin etkili sağanak nedeniyle taşması sonucu 6 büyükbaş sele kapılarak öldü, köprüler hasar gördü.

Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldü

BARTIN'ın Hasankadı Beldesi'ne bağlı Özbaşı, Eyüpoğlu ve Aşağıdere köyündeki derelerin etkili sağanak nedeniyle taşması sonucu 6 büyükbaş sele kapılarak öldü, köprüler hasar gördü.

Akşam saatlerinde Hasankadı Beldesi Özbaşı, Eyüpoğlu ve Aşağıdere köyünde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle köy içerisinden geçen dereler taştı. Bu sırada otlayan büyükbaşlar, sel sularına kapıldı. 6 büyükbaş ölürken, Özbaşı köyündeki 2 köprü hasar gördü. Eyüpoğlu köyünde yaşayan Ramazan Dönmez ve Rauf Arıçiçek, tarlada bulunan 11 büyükbaşı ile mahsur kaldı. Durumun haber verilmesinin ardından köye giden jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarlada mahsur kalan Dönmez ve Arıçiçek ile 11 büyükbaşı kurtardı. Hasankadı Beldesinden geçen derenin taşması sonucunda beldede bulunan 4 evin bodrum katını ise su bastı. Bartın İl Özel idare ekipleri, DSİ ve belediye ekipleri hasar gören yollarda ve köprülerde çalışma başlattı.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Hasankadı Beldemizin köyleri yine çok fazla yağış aldı. Her şey bir anda oldu, anlamadık. Beldemizin girişinden geçen dere taştı, tarım arazilerinde biraz hasar meydana geldi. 4 evimizin bodrum katına su girdi. Özbaşı köyümüzdeki derelerimiz taştı. O bölgeye yağmur çok fazla yağdı. İlk bilgilere göre, 6 büyükbaş hayvanımız sel sularına kapılmış, şimdi ekiplerimiz selin ardından çalışma başlattı. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA