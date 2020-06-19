Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldü

Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldüBARTIN'ın Hasankadı Beldesi'ne bağlı Özbaşı, Eyüpoğlu ve Aşağıdere köyündeki derelerin etkili sağanak nedeniyle taşması sonucu 6 büyükbaş sele kapılarak öldü, köprüler hasar gördü.

19.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:38

Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldü

BARTIN'ın Hasankadı Beldesi'ne bağlı Özbaşı, Eyüpoğlu ve Aşağıdere köyündeki derelerin etkili sağanak nedeniyle taşması sonucu 6 büyükbaş sele kapılarak öldü, köprüler hasar gördü.

Akşam saatlerinde Hasankadı Beldesi Özbaşı, Eyüpoğlu ve Aşağıdere köyünde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle köy içerisinden geçen dereler taştı. Bu sırada otlayan büyükbaşlar, sel sularına kapıldı. 6 büyükbaş ölürken, Özbaşı köyündeki 2 köprü hasar gördü. Eyüpoğlu köyünde yaşayan Ramazan Dönmez ve Rauf Arıçiçek, tarlada bulunan 11 büyükbaşı ile mahsur kaldı. Durumun haber verilmesinin ardından köye giden jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarlada mahsur kalan Dönmez ve Arıçiçek ile 11 büyükbaşı kurtardı. Hasankadı Beldesinden geçen derenin taşması sonucunda beldede bulunan 4 evin bodrum katını ise su bastı. Bartın İl Özel idare ekipleri, DSİ ve belediye ekipleri hasar gören yollarda ve köprülerde çalışma başlattı.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Hasankadı Beldemizin köyleri yine çok fazla yağış aldı. Her şey bir anda oldu, anlamadık. Beldemizin girişinden geçen dere taştı, tarım arazilerinde biraz hasar meydana geldi. 4 evimizin bodrum katına su girdi. Özbaşı köyümüzdeki derelerimiz taştı. O bölgeye yağmur çok fazla yağdı. İlk bilgilere göre, 6 büyükbaş hayvanımız sel sularına kapılmış, şimdi ekiplerimiz selin ardından çalışma başlattı. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Türk Milli Bursa
Şu an buradasınız: Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu, sele kapılan 6 büyükbaş öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 23:49:50. #1.15#
title