Bartın'da Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın'da Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bartın'da Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da, Vali Sinan Güner başkanlığında Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Bartın'da, Vali Sinan Güner başkanlığında Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Valilik Salonundaki toplantıda, bir önceki toplantıda birlik başkanı ile birlik meclis başkanı 1. ve 2. vekili, meclis katip üye, birlik encümeni ve plan bütçe komisyonu üyeleri seçimleri gerçekleştirildi.

Seçim sonucunda oybirliği ile yeniden Birlik Başkanı seçilen Vali Güner, seçilen birlik üyelerini tebrik ederek, yapılan seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Cemal Akın, Mahalli İdareler Birliği Müdürü Vali Yardımcısı Adem Topaca, ilçe ve belde belediye başkanları ile Mahalli İdareler Birliği Meclis üyeleri katıldı.

Bartın'da Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bartın'da Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 12:53:46. #1.15#

title