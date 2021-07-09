Bartın'da Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bartın'da, Vali Sinan Güner başkanlığında Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Bartın'da, Vali Sinan Güner başkanlığında Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Valilik Salonundaki toplantıda, bir önceki toplantıda birlik başkanı ile birlik meclis başkanı 1. ve 2. vekili, meclis katip üye, birlik encümeni ve plan bütçe komisyonu üyeleri seçimleri gerçekleştirildi.

Seçim sonucunda oybirliği ile yeniden Birlik Başkanı seçilen Vali Güner, seçilen birlik üyelerini tebrik ederek, yapılan seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Cemal Akın, Mahalli İdareler Birliği Müdürü Vali Yardımcısı Adem Topaca, ilçe ve belde belediye başkanları ile Mahalli İdareler Birliği Meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı