Bartın'da İki Otomobil Çarpıştı: Baba ve Oğlu Öldü (2)

BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ



Bartın'da kazada yaşamını yitiren Yüksel Asar ile oğlu Tufan Asar'ın cenazeleri, yakınları tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin morgundan alınarak Kozcağız Beldesi'ne bağlı Değirmenci Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilerek helallik alındı. Daha sonra camiye götürülen Yüksel Asar ile oğlu Tufan'ın cenazeleri, burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.



Bu arada, kazada yaralanan Hatice Asar, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Düzce'ye sevk edildi.