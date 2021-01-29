Bartın'da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı...Panik anları kamerada
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Bartın'da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı...Panik anları kamerada

29.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:12

Bartın'da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı.

Bartın'da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı...Panik anları kamerada

- Palau Bandıralı geminin batmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Dalgaların gemiyi kırdığı anlar ve mürettebatın yardım isteği görüntülere böyle yansıdı

BARTIN - Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında 17 Ocak'ta fırtınadan dolayı batan Palau bandıralı geminin batmadan önce dalgaların arasında gemiyi kırdığı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bartın'ın İnkumu açıklarında fırtınadan batan geminin batmadan önceki yaşanan anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dev dalgalar arasında kuru yük gemisinin kırılma anlarının yer aldığı görüntüde mürettebatın liman ile telsizle irtibata geçerek yardım istemeye çalıştıkları da anlarda yer alıyor. Batan gemide 1'i Rus, 5'i Ukrayna vatandaşı toplam 6 kişi kurtarılırken, gemi kaptanı Rus uyruklu Vitaly Galenko (36), çarkçı Savottın Analoly ve aşçı Melnychenko Andrıı cansız bedenleri ise kayalık alanlarda bulunmuştu. Hala kayıp olan 3 mürettebatı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı...Panik anları kamerada
Bartın'da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı...Panik anları kamerada
Bartın'da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı...Panik anları kamerada
Bartın'da batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı...Panik anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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