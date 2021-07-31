Bartın'da açıktan yakıt satışı yasaklandı
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Bartın'da açıktan yakıt satışı yasaklandı

Bartın'da açıktan yakıt satışı yasaklandı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN Valiliği'nin kararıyla orman yangınları göz önüne alınarak akaryakıt istasyonlarında açıktan akaryakıt satışı yasaklandı.

BARTIN Valiliği'nin kararıyla orman yangınları göz önüne alınarak akaryakıt istasyonlarında açıktan akaryakıt satışı yasaklandı.

Bartın Valiliği'nin kararıyla il genelindeki bütün akaryakıt istasyonlarında açıktan akaryakıt satışı yasaklandı. Valiliğin istasyonlara yaptığı tebliğde, "Son günlerde ülkemiz genelinde çıkan orman yangınları göz önüne alınarak, ilimizin de ülkemizin orman varlığı bakımından zengin illerinden birisi olması sebebiyle sorumluluk bölgemizde bulunan akaryakıt istasyonlarının açıktan satış yapılmaması konusunda tebliğ edilir" ifadeleri kullanıldı. 


Bartın'da açıktan yakıt satışı yasaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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