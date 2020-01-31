Bartın'da 8 projeye yüzde 50 hibe desteği

31.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:06

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Bartın'dan bakanlığa sunulan 3 milyon 21 bin 510 lira tutarındaki 8 projeye, yüzde 50 hibe desteği tahsis edildiğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 50 hibeli tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal turizm projeleri kapsamında, 2007-2019 yılları arasında 14 milyon 33 bin 570 lira tutarında 26 projeye destek sağlandığını belirtti.

Bu yıl uygulanacak 3 milyon 21 bin 510 lira tutarındaki 8 projeye de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 milyon 472 bin 755 lira hibe desteği verildiğini ifade eden Tunç, projelerine destek sağlanan üretici ve yatırımcılara, hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA