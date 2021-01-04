Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı
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Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

04.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:09
Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımların evdeki eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımların evdeki eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Ulus'a bağlı Uluköy köyünde meydana geldi. İstanbul'dan köydeki dedesinin evine gelen Şaban Erdoğan, gece saatlerinde sobayı yakarak ahıra indi. Bu sırada sobadan çıkan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu. Alevler kısa sürede ahşap evin tamamını sararken, yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın söndürüldü ancak ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı
Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı
Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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