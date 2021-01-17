Bartın'da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)
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Bartın'da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)

17.01.2021 19:16 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:23
Bartın'da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)

MÜRETTEBATIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUBartın açıklarında batan kuru yük gemisinden kurtarılan 1'i Rus, 5'i Ukrayna vatandaşının kimlikleri belli oldu.

MÜRETTEBATIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bartın açıklarında batan kuru yük gemisinden kurtarılan 1'i Rus, 5'i Ukrayna vatandaşının kimlikleri belli oldu. Sağlık durumları iyi olan 6 mürettebatın Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bartın Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus vatandaşı Nikolaii Krinov (44) ile Ukrayna vatandaşları Hennadii Kravchenko (24), Vladyslav Zaterka (20), Oleksadr Perkaty (51), Vitali Merezhko (35) ve Vitali Kachur'ın (23) kurtarıldığı açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Palau bandıralı kuru yük gemisinin İnkumu açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batması sonucu gemide bulunan 12 mürettebattan 6'sı sağ olarak kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmış, 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve TCG Fatih Fırkateyni ekiplerince aralıksız karadan ve denizden devam etmektedir. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na ait helikopter ile TCG Fatih Fırkateyni'ndeki helikopterler kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına şimdilik katılamamaktadırlar. Hava koşullarının düzelmesine müteakip havadan da arama kurtarma çalışmalarına devam edilecektir."KAPTAN KAYIP

Gemi mürettebatından diğer 6 kişinin isimleri ise şöyle; kaptan Rus uyruklu Vitaly Galenko (36), ikinci kaptan Ukrayna uyruklu Rustam Kazimov (32), mürettebatlar Ukrayna uyruklu Anatoliy Savostin (27), Seriy Sibilyev (60), Andrii Melenychenko(25), Vladyslav Ostapenko (22). Cesedi bulunan 1 mürettebatın kimliğinin yapılacak çalışma sonrası tespit edileceği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Bostancı

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