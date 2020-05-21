BARTIN Ayağına misina takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldı Ayağına misina takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldıBARTIN Kirazlıköprü barajı kenarında ayaklarına misina takılan gri balıkçıl kuşu, ekipler tarafından misinadan kurtarıldı.

Ayağına misina takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldı

BARTIN Kirazlıköprü barajı kenarında ayaklarına misina takılan gri balıkçıl kuşu, ekipler tarafından misinadan kurtarıldı.

Bartın-Karabük yolu üzerinde bulunan Kirazlıköprü barajı mevkiindeki göl kenarında bir gri balıkçılın ayağı balıkçıların bıraktığı misinaya takıldı. Balıkçıl kuşunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ekipler göl kenarında çırpınan balıkçılı ağ ile yakalayarak, ayaklarına dolanın misinayı çıkartarak, doğaya saldı.

Kaynak: DHA