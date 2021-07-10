BARTIN'DA MODA RÜZGARI ESTİ...
Reymen ana sponsorluğunda, Riverside Tesisleri'nde Bartınlı moda tasarımcısı Özkan Kalafat'ın "Reflection" isimli defilesi muhteşem bir koreografi, ses ve ışık showu ile gerçekleşti.
Defileye birbirinden nezih 200 davetlinin katıldığı gecede kadının varoluş sürecinde öz gücünü yansıtan 30 parçalık kreasyonu tanıtıldı. Kreasyonda yansımanın gücünü ortaya çıkartmak için tasarımcı tarafından özel dizayn edilmiş boyutlarda pleksiler elbiselere uygulanmış, Bartın'ın yöresel olarak unutulmaya yüz tutmuş "OYULGAMA" sanatı el işçiliği sanatı çağdaş çizgileri de defilede sergilendi.
Defilenin koreografisini Asil Çağıl, ses-ışık ve sahne düzenini İbrahim Kandemir hazırladı. Defilede Ece Gürsel, Zeliha Çal, Türkan Geyik, Derya Ekşioğlu, Seviye İkbal Tulgar, Simge Ünal, Nazlıcan Erden, Melisa Aslan, Jenya Krivaenko, Leena Shindondola, Elif Tokgöz 30 parça elbiseyi tanıttılar. Mankenlikten-şarkıcılığa geçse de podyumlara veda etmeyen Ece Gürsel, defilenin sonunda 'Vur kalbimden' adlı yepyeni şarkısını seslendirdi.
Kaynak: Snob Magazin